"عمليات الوزراء" تتابع العملية الانتخابية مع المحافظين عبر "فيديو كونفرانس"







كتبت هند مختار

أجرت غرفة عمليات مجلس الوزراء متابعة ثانية عبر الـ"فيديو كونفرانس" مع المحافظين لسير الانتخابات، استعدادا لوصول المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء للمتابعة مع المحافظين.

وتابعت الغرفة مع كافة المحافظين سير الانتخابات بعد مرور ما يقرب من ساعتين على فتح اللجان.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف