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عمليات الحكومة: تأخر فتح 3 مدارس بكومبو أسوان لتأخر وصول القضاة

الإثنين، 26 مارس 2018 09:46 ص
عمليات الحكومة: تأخر فتح 3 مدارس بكومبو أسوان لتأخر وصول القضاة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء





كتبت هند مختار
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أعلنت غرفة عمليات محافظة أسوان ، عن تأخر فتح 3 مدارس بكومبو لتأخر وصول القضاة للمدارس، كما أعلنت غرفة عمليات محافظة الأقصر  من خلال الفيديو كونفرانس بمقر غرفة عمليات المركزية بمجلس الوزراء، انه فتح جميع اللجان بالمحافظة وهناك انتظام في العملية الانتخابية، كما أكدت غرفة عمليات محافظة قنا ، انتظام الانتخابات في المحافظة.
 

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 


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