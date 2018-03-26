عماد وحيد عضو مجلس إدارة الأهلى يزور أحمد قطان للتهنئة بتعيينه وزيرا

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قام عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بزيارة أحمد قطان سفير السعودية السابق للتهنئة بتعيينه وزير دولة لشئون الدول الإفريقية بالمملكة وتوديعه عقب انتهاء مهمة عمله فى مصر .

وأشاد عضو مجلس إدارة النادى الأهلى بالدور الذى لعبه قطان فى توثيق علاقات البلدين خلال عمله سفيرا للرياض بالقاهرة .

يذكر أن عماد وحيد تربطه علاقة قوية بأحمد قطان وزير شئون الدول الإفريقية السعودى تمتد لأكثر من 40 عاما تزاملا خلالها فى النادى الأهلى .