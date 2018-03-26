عضو المجلس القومى للمرأة: السيدات تواجدن قبل فتح اللجان بساعة

عضو المجلس القومى للمرأة: السيدات تواجدن قبل فتح اللجان بساعةالإثنين، 26 مارس 2018 09:06 م
تصويت السيدات
كتب أحمد عبد الرحمن
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قالت إيزيس حافظ عضو المجلس القومى للمرأة، إن مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية اليوم ليست جديدة، وخاصة أن المرأة تشارك فى كل الفعاليات الوطنية وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية المتوالية، ودائما متصدرة الصفوف بكثافة مع أولادها.
وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لفضائية "المحور"، أن السيدات تواجدت باللجان قبل فتحها بساعة، ليس للتصويت فقط، ولكن لخلق احتفالية تصويتية أمام العالم، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بدأت من صباح اليوم وتلقت بعض الاستفسارات من السيدات.
وأشارت عضو المجلس القومى للمرأة، إلى أن السيدات نزلن قبل بدء لجان التصويت، بمدينة العريش، فى تحد للإرهاب، وظللن يغنين لمصر الحبيبة، بالإضافة إلى حلايب وشلاتين ورفح وأبو رماد، شهدت إقبالا كبيرا للسيدات.
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