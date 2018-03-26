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عدلى منصور للمصريين: "عايزين ديمقراطية مارسوا حقوقكم الدستورية"

الإثنين، 26 مارس 2018 01:38 م
عدلى منصور للمصريين: "عايزين ديمقراطية مارسوا حقوقكم الدستورية" عدلى منصور





كتب محمد شعلان
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وجه المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية السابق، رسالة للشعب المصرى تدعو إلى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، قائلا: "عايزين ديمقراطية يبقى لازم نمارس حقوقنا الدستورية والقانونية، ونطالب دائما بهذا وحينما حدثت ثورتين وجاء الدستور الجديد المعدل 2014 أعطى لكل الناس الحق فى الإدلاء بأصواتهم بحرية كاملة دون تدخل".

 

وخاطب المستشار عدلى منصور، المؤيدين للرئيس السيسى خلال مداخلة على قناة سى بى سى، مع الإعلامية لميس الحديدى، قائلا للمؤيدين: "لا تركنوا إلى أن الرجل سيفوز فى كل الأحوال لأن نزولهم يعنى أنهم يؤيدون سياساته ونزولهم يتضمن رسالة تقدير منهم لما يبذله من جهد الكل يشهد به، وأن ما أنجزه الرئيس السيسى فى السنوات الماضية رسالة تقول له لست وحدك إنما نحن بجانبك نقدر ما تفعل من أجل أن يستمر ويزيد فى العطاء".


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عدلى منصور

السيسى

مصر




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