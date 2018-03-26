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عجوز 80 عاما بالمنيا: حضرت رغم مرضى لانتخاب رئيس وطنى يحمى مصر

الإثنين، 26 مارس 2018 11:46 ص
عجوز 80 عاما بالمنيا: حضرت رغم مرضى لانتخاب رئيس وطنى يحمى مصر توافد الناخبين





المنيا- حسن عبد الغفار
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قال سعيد بشكل الذى تجاوز 80 عاما، إنه كان حريصًا على الحضور مبكرا إلى لجنته الانتخابية للأداء بصوته لرجل يحمى الوطن، مضيفًا أنه رغم مرضه وعدم قدرته على السير طالب أبنائه وجيرانه بالنزول للانتخابات، للإدلاء بأصواتهم.

 

أوضح سعيد، أن سبب نزوله للانتخابات هو انتخاب رئيس يحمى الوطن ويدافع عنها.

 

وشهدت لجان المحافظة توافد المواطنين قبل بدء الاقتراع، حيث تم إعداد أماكن الاستراحة لهم، وقد تجمع المواطنون فى طابور أمام كل لجنة انتخابية.

 

ويبلغ إجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة 3 ملايين و227 ألفًا و180 مواطنًا مقسمين على عدد 13 لجنة عامة بإجمالى 586 مركزًا انتخابيًا وبإجمالى لجان فرعية يبلغ عددها 715 لجنة انتخابية.

 


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