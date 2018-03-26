عجوز على كرسى متحرك يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة بالزاوية







كتب إيهاب المهندس

أدلى عجوز على كرسى متحرك بصوته فى الانتخابات الرئاسية بإحدى لجان مدرسة ابن سيناء بالزاوية الحمراء الإعدادية، وفيما تجمع العديد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء فترة الاستراحة.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفاً و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.