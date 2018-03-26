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طلبات الإنضمام لمبادرة صناع الأمل لمحمد بن راشد تتخطى 87 ألف طلب

الإثنين، 26 مارس 2018 10:22 ص
طلبات الإنضمام لمبادرة صناع الأمل لمحمد بن راشد تتخطى 87 ألف طلب الأمير محمد بن راشد حاكم دبى





وكالات الأنباء
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تخطت طلبات العمل فى مبادرة صناع الأمل، التى أطلقها حاكم دبى محمد بن راشد، أكثر من 87 ألف طلب، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية. 

وبعد شهر من إطلاق المبادرة، فى دورتها الثانية، أغلق أمس الأحد باب الترشح، وجاءت الطلبات من 15 دولة عربية و20 دولة أجنبية، لتتخطى ترشيحات الدورة الأولى.

وشارك أفراد ومجموعات وفرق تطوعية وجمعيات ومؤسسات غير ربحية معنية بالعمل الإنسانى والمجتمعى فى شتى المجالات.

وكان حاكم دبى قد نشر إعلانا على مواقع التواصل الاجتماعى، فى شهر فبراير الماضى، يعرض فيه وظيفة لصانع أمل عربى ينضم إلى فريقه، بمكافأة تصل قيمتها إلى مليون درهم إماراتى.

 

 


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