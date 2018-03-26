طالب سعودى يطعن أمام مجلس الدولة للحصول على الجنسية المصرية

طالب سعودى يطعن أمام مجلس الدولة للحصول على الجنسية المصريةالإثنين، 26 مارس 2018 08:00 ص
مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى
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أقام ياسر محمد سليمان البحيرى "سعودى الجنسية" دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تطالب بوقف القرار الصادر من الإدارة العامة للهجرة والجوازات باعتبار الطالب سعودى الجنسية ووقف قرار عدم منحه الجنسية المصرية.
اختصمت الدعوى رقم 32476 لسنة 72 قضائية، كلا من وزير الداخلية ومدير عام مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
وقال الدعوى: إن الطاعن تقدم بأوراق منحة الجنسية المصرية لإدارة الهجرة والجوازات، ومعه ما يثبت أنه مولود فى مصر بتاريخ 1 أكتوبر 1996 بدائرة قسم شرطة الساحل، موضحا أن والدته مصرية ووالده سعودى الجنسية.
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