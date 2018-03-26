صور.. ياسر برهامى يدلى بصوته فى الإسكندرية ويحث المواطنين على المشاركة

صور.. ياسر برهامى يدلى بصوته فى الإسكندرية ويحث المواطنين على المشاركةالإثنين، 26 مارس 2018 11:45 ص
الإسكندرية- هناء أبو العز
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تواجد الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعضو مجلس الشيوخ بحزب النور، صباح اليوم الاثنين، بمجمع سيدى بشر دائرة منتزة أول، للإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة فى العملية الانتخابية.
يذكر أن محافظة الإسكندرية تضم 407 مراكز انتخابية، ويبلغ عدد اللجان العامة 18 لجنة، وإجمالى اللجان الفرعية 681 لجنة فرعية، ومن لهم حق الانتخاب بالمحافظة 3 ملايين و834 ألفا و698 ناخبًا.
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