صور.. وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فى الرحاب

صور.. وزيرة الهجرة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بمدرسة فى الرحابالإثنين، 26 مارس 2018 11:32 ص
وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
كتب محمود راغب
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أدلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بصوتها باللجنة الانتخابية فى المدرسة البريطانية بمدينة الرحاب بالقاهرة، وقد حرصت الوزيرة على القدوم مبكرًا للجنة من أجل المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2018.
ووجهت الوزيرة رسالة للشعب المصرى بمناسبة الانتخابات الرئاسية، قائلة: "إن ما لمسناه من روح ووطنية لدى أبنائنا بالخارج خلال مشاركتهم بالانتخابات الرئاسية، الذى يعبر عن مدى الوعى الكبير لديهم، وشعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم والمساهمة فى رسم مستقبله والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي كحق دستوري لكل المصريين خاصة في هذه المرحلة الفارقة، لا يقل أبدًا عن الروح الوطنية لدى أبنائنا في الداخل، فنحن في مرحلة تتطلب منا جميعًا أن نرسم صورة حقيقية عن مصر أمام كل دول العالم، ونبرز دور المواطن والشعب المصرى فى القدرة على اتخاذ خطوات للتنمية للنهوض بمصر".
وأضافت "مكرم": "من المؤكد أن المصريين بالخارج يتطلعون إلى مشاركة عائلاتهم وذويهم في العملية الانتخابية التي تجري داخل مصر خاصة من خلال رؤية صورهم وهم يدلون بأصواتهم في اللجان بفرحة غامرة، الأمر الذى سيجسد صورًا تبهر العالم وتبعث برسالة مفادها أن المصريين هم من يصنعون مستقبلهم بأيديهم".
وأشارت "مكرم" إلى أنها على ثقة في أن المرأة المصرية سيكون لها دور فاعل في العملية الانتخابية داخل مصر كما كان الحال فى الخارج، من حيث تقدم الصفوف خلال أيام التصويت، وحشد وحث الأسرة على النزول لصناديق الاقتراع.
وأكدت الوزيرة، في ختام تصريحاتها، أننا سنفخربالصورة الحضارية التى سيظهر عليها المصريون خلال الثلاثة أيام، من حماسة ورقى وسعادة بالمشاركة فى هذا العرس الديموقراطى.
وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
وزيرة الهجرة تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية
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