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صور.. "واس": صاروخ تم اعتراضه فى الرياض تسبب فى استشهاد مصرى وإصابة 2 آخرين

الإثنين، 26 مارس 2018 01:18 ص
صور.. "واس": صاروخ تم اعتراضه فى الرياض تسبب فى استشهاد مصرى وإصابة 2 آخرين القصف الحوثى على الرياض





وكالات
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أوضح المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادى أن فرق الدفاع المدنى بمدينة الرياض باشرت مساء الْيَوْم حادثة سقوط شظايا من صواريخ بالستية، بعد اعتراضها وتدميرها، على أحياء سكنية فى مواقع متفرقة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية "واس" وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا على منزل سكنى فى استشهاد مقيم وإصابة اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، وتم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

أثار القصف
أثار القصف

 

منزل المقيم
منزل المقيم

 


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