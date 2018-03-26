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صور ..نبيلة عبيد أثناء تصويتها بالانتخابات: حرصت على المشاركة من أجل مصر

الإثنين، 26 مارس 2018 12:38 م
صور ..نبيلة عبيد أثناء تصويتها بالانتخابات: حرصت على المشاركة من أجل مصر نبيلة عبيد تدلى بصوتها فى انتخابات الرئاسة





كتب مدحت وهبة
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أدلت الفنانة نبيلة عبيد، منذ قليل، بصوتها الانتخابى بمقز اللجنة رقم 21 بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بالدقى، لافتة إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لاستكمال مسيرة التقدم وإنجاز المشروعات.

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (1)

وقالت الفنانة نبيلة عبيد لليوم السابع إنها حرصت منذ الصباح اليوم على حث أصدقائها وأقاربها للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل بناء مصر قائلة :" تحيا مصر، مصر أم الدنيا".

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (2)

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها أمام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتيسير دخول الناخبين خاصة كبار السن.

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (4)

يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (3)

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.

 

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (5)
 

 

 

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (6)
 

 

 

نبيلة عبيد انتخابات الرئاسة 2018 (7)
 

 

 

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