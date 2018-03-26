صور ..نبيلة عبيد أثناء تصويتها بالانتخابات: حرصت على المشاركة من أجل مصر







كتب مدحت وهبة

أدلت الفنانة نبيلة عبيد، منذ قليل، بصوتها الانتخابى بمقز اللجنة رقم 21 بمدرسة الشهيد عبد المنعم رياض بالدقى، لافتة إلى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى لاستكمال مسيرة التقدم وإنجاز المشروعات.

وقالت الفنانة نبيلة عبيد لليوم السابع إنها حرصت منذ الصباح اليوم على حث أصدقائها وأقاربها للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية من أجل بناء مصر قائلة :" تحيا مصر، مصر أم الدنيا".

يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها أمام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتيسير دخول الناخبين خاصة كبار السن.

يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.































