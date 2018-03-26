صور.. ناخبون يرفعون أعلام مصر وصورة "السيسي" أمام اللجان فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

رفع عدد من الناخبات والناخبين أمام لجنة مدرسة 25 يناير بمدينة بنها، أعلام مصر ولافتات إنزل وشارك خلال الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الرئاسة 2018.

كما عبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بالعرس الديمقراطى الذى يجرى اليوم الإثنين ورقصوا بالخيول أمام اللجان الانتخابية.

وشهدت عدد من اللجان الانتخابية بمدينة قها بمحافظة القليوبية فرحة الناخبين بالانتخابات ورقص على الطبل البلدى والخيول لحث المواطنين على التصويت، ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القليوبية 3 ملايين و48 ألفا و951 مواطنا يصوتون فى 674 لجنة فرعية تشرف عليها 16 لجنة عامة و546 مركزا انتخابيا.