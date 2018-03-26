صور.. مسن بمصر الجديدة يرقص على أنغام تسلم الأيادى عقب الإدلاء بصوته

وتجمع الأهالى رافعين أعلام مصر، وسط أنغام مكبرات الصوت والأغانى الوطنية، "تسلم الايادى، قالوا إيه، بشره خير" والتى تفاعل معها الأهالى بالرقص والغناء .

وفى لافته تعبر عن مدى حبه لوطنه ، حرص رجل مسن على الرقص على أنغام الأغانى الوطنية، عقب خروجه من اللجنة والإدلاء بصوته، والتف حوله الأهالى فى كرنفال ديمقراطى كبير.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.