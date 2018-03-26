صور.. مسن بمصر الجديدة يرقص على أنغام تسلم الأيادى عقب الإدلاء بصوته

صور.. مسن بمصر الجديدة يرقص على أنغام تسلم الأيادى عقب الإدلاء بصوتهالإثنين، 26 مارس 2018 02:09 م
مسن بمصر الجديدة يرقص على أنغام تسلم الأيادى
كتب محمود راغب و محمد مجدى السيسى _ تصوير حسام عاطف
إضافة تعليق
شهدت مدرسة التوفيقية بمصر الجديدة، تجمع عشرات الأهالى أمام المدرسة تزامنا مع توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى أول أيام الانتخابات الرئاسية.
وتجمع الأهالى رافعين أعلام مصر، وسط أنغام مكبرات الصوت والأغانى الوطنية، "تسلم الايادى، قالوا إيه، بشره خير" والتى تفاعل معها الأهالى بالرقص والغناء .
وفى لافته تعبر عن مدى حبه لوطنه ، حرص رجل مسن على الرقص على أنغام الأغانى الوطنية، عقب خروجه من اللجنة والإدلاء بصوته، والتف حوله الأهالى فى كرنفال ديمقراطى كبير.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.
إضافة تعليق
"الانتخابات حاجة تفرح".. طوابير المصريين تغزو اللجان فى الساعات الأولى للتصويت.. سيارات مكشوفة بالتحرير احتفالا بالعرس الديمقراطى.. وناخبو الموسكى يرقصون على أنغام "أبوالرجولة".. ومسنة:جيت عشان حق الشهيد..فيديو
انتخابات الرئاسة 2018.. وزراء وفنانون يحرصون على الإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت.. وقرينة الرئيس السيسي تحرص على المشاركة.. ووزراء الزراعة والبيئة وقطاع الأعمال فى مقدمة المصوتين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة