صور .. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات

وأشار المحافظ إلى أن 434 لجنة انتخابية فتحت أبوابها لإستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا ، موضحا أن إجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة مليون و875 الف و16 مواطن.

وأضاف أن الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة شهدت صباح اليوم انتظام المرور وانسياب حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية فى أول أيامالانتخابات الرئاسية .

محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات



محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات



محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات



محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات