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صور .. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات

الإثنين، 26 مارس 2018 11:36 ص
صور .. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات





قنا - هند المغربي
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بدأت غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا ، أعمالها صباح اليوم برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وبحضور ممثلين عن القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية.

وأكد المحافظ فى بيان له،على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية  ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسيه بمقر رئاسة مجلس الوزراء  .

وأشار المحافظ إلى أن 434 لجنة انتخابية فتحت أبوابها لإستقبال الناخبين منذ الساعة التاسعة صباحا ، موضحا أن إجمالى عدد المواطنين الذين لهم حق التصويت داخل نطاق المحافظة مليون و875 الف و16 مواطن.

وأضاف أن الشوارع والميادين والطرق الرئيسية بالمحافظة شهدت صباح اليوم انتظام المرور وانسياب حركة السيارات وسط انتشار رجال المرور بكافة الطرق المؤدية للجان الانتخابية فى أول أيامالانتخابات الرئاسية .

 محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسة للإنتخابات (1)

محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات 
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسة للإنتخابات (2)
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات 
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسة للإنتخابات (3)
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات 
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسة للإنتخابات (4)
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات 
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسة للإنتخابات (5)
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات 
 

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