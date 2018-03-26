صور .. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات

صور .. محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخاباتالإثنين، 26 مارس 2018 11:36 ص
محافظ قنا يترأس غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات
قنا - هند المغربي
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بدأت غرفة العمليات الرئيسية للانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا ، أعمالها صباح اليوم برئاسة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا وبحضور ممثلين عن القوات المسلحة وكافة الأجهزة الأمنية والمديريات الخدمية.
وأكد المحافظ فى بيان له،على ضرورة المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ24 ساعة، وستكون متصلة بغرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسيه بمقر رئاسة مجلس الوزراء .
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