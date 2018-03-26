صور.. لعبة التحطيب تجذب الناخبين للجان أسوان







أسوان - عبد الله صلاح - ندى سليم - صلاح المسن

قدم مجموعة من فرقة المزمار البلدى، عرضا للعبة التحطيب بالعصا الصعيدى، أمام لجنة مدرسة الشابات المسلمات بمدينة أسوان.

ساهم العرض فى جذب عدد كبير من الناخبين أمام اللجنة المجاورة لاستراحة مدير أمن أسوان، وسط أجواء من الاحتفالية.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة أسوان 971 ألفا و280 مواطنا يصوتون فى 249 لجنة فرعية تشرف عليها 8 لجان عامة و229 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.















