صور.. فايزة أبو النجا تقف فى طابور الانتخابات أمام لجنتها الانتخابية بالزمالك

صور.. فايزة أبو النجا تقف فى طابور الانتخابات أمام لجنتها الانتخابية بالزمالكالإثنين، 26 مارس 2018 12:33 م
فايزة ابو النجا
كتب مدحت وهبة
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أدلت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى ، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى سابقاً منذ قليل بصوتها الانتخابي بمقر اللجنة الانتخابية رقم ٣ بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك.
وحرصت السفيرة فايزة أبو النجا على الوقوف فى طابور السيدات مع المواطنين حتى دخول اللجنة وحاملة علم مصر مكتوب عليه " انزل شارك" .
يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها امام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتسيير دخول الناخبين خاصة كبار السن.
يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبايعاونهم 110 ألف موظف.
فايزة ابو النجا
فايزة ابو النجا.jpg تتوجه إلى لجنتها
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