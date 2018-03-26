video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 01:01 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور.. فايزة أبو النجا تقف فى طابور الانتخابات أمام لجنتها الانتخابية بالزمالك

الإثنين، 26 مارس 2018 12:33 م
صور.. فايزة أبو النجا تقف فى طابور الانتخابات أمام لجنتها الانتخابية بالزمالك فايزة ابو النجا





كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أدلت السفيرة فايزة أبو النجا مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى ، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولى سابقاً منذ قليل بصوتها الانتخابي بمقر اللجنة الانتخابية رقم ٣ بكلية  التربية الرياضية بنات بالزمالك. 

وحرصت السفيرة فايزة أبو النجا على الوقوف فى طابور السيدات مع المواطنين حتى  دخول اللجنة وحاملة علم مصر مكتوب عليه " انزل شارك" .

 
يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه القوات المسلحة والشرطة من تواجدها امام مقر اللجان لتأمين الانتخابات وتسيير دخول الناخبين خاصة كبار السن. 
 
 
يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبايعاونهم 110 ألف موظف.
 
 
فايزة ابو النجا
فايزة ابو النجا

 

فايزة ابو النجا.jpg تتوجه إلى لجنتها
فايزة ابو النجا.jpg تتوجه إلى لجنتها

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزيرة الاستثمار: المشاركة فى الانتخابات رسالة تؤكد وحدة المصريين

وزير التنمية المحلية: كثافات كبيرة من الناخبين فى العريش وبئر العبد

انتخابات الرئاسة

انتخابات مصر

الانتخابات الرئاسية

انتخابات الرئاسة المصرية

الانتخابات

لجان الانتخابات

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الانتخابات المصرية

اعرف لجنتك

اللجنة الوطنية للانتخابات

الانتخابات فى مصر

بالرقم القومى




لا تفوتك
فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة