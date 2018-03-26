صور.. على عبد العال: المشاركة بالانتخابات مبشرة ولن نصل لتوقيع عقوبات على أحد







وائل ربيعى - سارة تصوير تصوير محمد الحصرى

قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن نتائج المشاركة فى العملية الانتخابية مبشرة ولن يصل الأمر إلى توقيع عقوبات على غير المشاركين، موضحا أنه تابع العملية الانتخابية منذ صباح اليوم ووجد أن هناك كثافة أمام اللجان الانتخابية.

وتوقع عبد العال، عقب الإدلاء بصوته الانتخابى بلجنة 2 بالجامعة العمالية بمدينة نصر، أن تستمر الكثافة على اللجان طوال أيام الانتخابات، قائلا: "أعتقد أننا لن نصل لتوقيع عقوبات على غير المشاركين لأن كثافة التصويت ستكون رسالة للخارج بأن الشعب المصرى موحد ويؤدى واجبه الوطنى فى ساعات الشدة وبالأخص الحق الانتخابى".

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف..























