صور.. طفل يرتدى الزى العسكرى أمام أحد لجان انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء

صور.. طفل يرتدى الزى العسكرى أمام أحد لجان انتخابات الرئاسة بجنوب سيناءالإثنين، 26 مارس 2018 11:24 ص
الطفل يحمله أحد أفراد الشرطة
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق
أرسل القارئ هارون ربيع منصور، عبر خدمة صحافة المواطن، صور لطفل يحمله والده، ويرتدى الزى العسكرى.
الطفل يحمله أحد أفراد الشرطة
الطفل يرتدى الزى العسكرى
وأوضح القارئ، أن الطفل كان أمام لجنة مدرسة اللواء فريد عزت، بأبو رديس، جنوب سيناء.
المواطنون يتوافدون على اللجنة الانتخابية
طفل يرتدى الزى العسكرى
ركونا فى تحرير المواد الصحفية بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، عبر خدمة "واتس آب اليوم السابع " برقم 01280003799، أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.
إضافة تعليق
رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة