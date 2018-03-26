صور.. طفل يرتدى الزى العسكرى أمام أحد لجان انتخابات الرئاسة بجنوب سيناء







كتبت – شرويت ماهر

أرسل القارئ هارون ربيع منصور، عبر خدمة صحافة المواطن، صور لطفل يحمله والده، ويرتدى الزى العسكرى.



الطفل يحمله أحد أفراد الشرطة



الطفل يرتدى الزى العسكرى

وأوضح القارئ، أن الطفل كان أمام لجنة مدرسة اللواء فريد عزت، بأبو رديس، جنوب سيناء.



المواطنون يتوافدون على اللجنة الانتخابية



طفل يرتدى الزى العسكرى

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