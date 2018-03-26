صور.. سيدة مسنة تدعو الشباب للتصويت في انتخابات الرئاسة







كتب رمضان حسن

دعت الحاجة فوزية محمد حسن التي قامت بالتصويت في مدرسة الطليعة الاعدادية بنات بالسيدة زينب، الشباب المصري بالنزول والتصويت في انتخابات الرئاسة ،وأكدت ضرورة مساندة الدولة في هذا العرس الديمقراطي.



ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.



ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.