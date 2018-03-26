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صور.. سميرة أحمد تدلى بصوتها فى الزمالك وتؤكد: "بالحب هنعدى"

الإثنين، 26 مارس 2018 09:41 ص
صور.. سميرة أحمد تدلى بصوتها فى الزمالك وتؤكد: "بالحب هنعدى" الفنانة سميرة احمد تدلى بصوتها فى الزمالك





كتب مدحت وهية
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أدلت الفنانة سميرة أحمد سميرة أحمد بصوتها الانتخابى منذ قليل، بمقر اللجنة الانتخابية رقم 3 بكلية التربية الرياضية بنات بالزمالك حيث حرصت الفنانة على رفع علم مصر. 

وقالت الفنانة سميرة أحمد فى تصريحات اليوم السابع، إنها حرصت على الإدلاء بصوتها الانتخابى من أجل بناء المستقبل مطالبة  الجميع بالنزول والمشاركة فى الانتخابات  وأن التكاتف وتوحيد الصفوف هو الحل للقضاء على الأعداء قائلة:" بالحب والمشاركة هنعدى وسننتصر على الأعداء من اجل مصر وسعيدة بمشاركة الشباب وربنا يحفظ الجيش والشرطة  " ،

وأضافت الفنانة سميرة احمد انها تحدثت مع الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفالية تكريم الامهات قائلة" قلت للرئيس  ربنا يحفظك  وبالحب هنعدى وستنتصر ان شاء الله " .

يذكر ان  عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

 

سميرة احمد تدلى بصوتها فى الزمالك (1)
 

 

سميرة احمد تدلى بصوتها فى الزمالك (2)
 

 

سميرة احمد تدلى بصوتها فى الزمالك (3)
 

 

سميرة احمد تدلى بصوتها فى الزمالك (4)
 

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