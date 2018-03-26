صور.. زحام وتكدس للناخبين أمام الجامعة العمالية بمدينة نصر

صور.. زحام وتكدس للناخبين أمام الجامعة العمالية بمدينة نصرالإثنين، 26 مارس 2018 10:26 ص
انتخابات رئاسية
كتب وائل ربيعى - سارة صلاح - تصوير محمد الحصرى
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تشهد المنطقة الأمامية للجامعة العمالية بمدينة نصر زحاما وتكدسا على أبواب اللجان الانتخابية، ويحاول مجندو القوات المسلحة والشرطة تنظيم العملية الانتخابية وإدخال المواطنين فى مجموعات للإدلاء بأصواتهم.
ومن جانبها شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مدارس مدينة نصر وعلى أبواب اللجان الانتخابية الكائنة بهذه المدارس، حيث تتواجد قوات الجيش والشرطة بكل اللجان الانتخابية المنتشرة فى منطقة مدينة نصر.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجان فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و823 مركزا انتخابيا.
فيما يبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض يعاونهم 110 آلاف موظف.
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