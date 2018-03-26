صور.. زحام وتكدس للناخبين أمام الجامعة العمالية بمدينة نصر

تشهد المنطقة الأمامية للجامعة العمالية بمدينة نصر زحاما وتكدسا على أبواب اللجان الانتخابية، ويحاول مجندو القوات المسلحة والشرطة تنظيم العملية الانتخابية وإدخال المواطنين فى مجموعات للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانبها شددت قوات الأمن من تواجدها بمحيط مدارس مدينة نصر وعلى أبواب اللجان الانتخابية الكائنة بهذه المدارس، حيث تتواجد قوات الجيش والشرطة بكل اللجان الانتخابية المنتشرة فى منطقة مدينة نصر.