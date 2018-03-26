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صور.. رئيس "مستقبل وطن" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بقنا

الإثنين، 26 مارس 2018 08:55 م
صور.. رئيس "مستقبل وطن" يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية بقنا المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن





قنا - وائل محمد.
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وصل، منذ قليل، المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن،  إلى مدرسة مدينة قنا الجديدة للتعليم الأساسى، للإدلاء بصوته فى انتخابات الرئاسة.
 
ودعا "الشريف" المواطنين للمشاركة فى انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المشاركة واجب وطنى للدفاع عن الدولة المصرية.
 
الجدير بالذكر، أن حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، استعد للانتخابات الرئاسية، بغرفة عمليات مركزية لمتابعة سير العملية الانتخابية بالمحافظات، ويتلقى الحزب من خلال المندوبين المتواجدين في اللجان الانتخابات جميع المشاكل التى قد تؤدى إلى إعاقة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى العمل على حل مشاكل الناخبين.
 
المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن (1)
 

المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن (2)
 

المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن (3)
 

المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن (4)
 

المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن (5)
 

 


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