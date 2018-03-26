صور.. رئيس "مدينة زفتى" يتفقد سير العملية الانتخابية

صور.. رئيس "مدينة زفتى" يتفقد سير العملية الانتخابيةالإثنين، 26 مارس 2018 08:39 م
الغربيه محمد طارق
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تفقد اللواء محمد شوقى بدر ، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، اللجان الانتخابية بنطاق المركز قبيل إغلاق اللجان الانتخابية أمام الناخبين لحين إعادة فتحها غدًا الثلاثاء.
وأثنى بدر على وعى مواطنى المدينة التاريخية ووصف شعبها ومواطنيها بالشعب الواعى والمواطنين الناضجين، مؤكدًا على ثقته فى تحقيق زفتى لنسبة تاريخية فى الحضور.
وأكد بدر أن غدًا وبعد غد سيكونا نموذجًا يُحتزى به فى الوطنية والإخلاص لمصرنا الغالية، وراهن على أن سيدات مدينة زفتى سيكن نموذجا مشرفا، وسيضربن المثل فى الوطنية وحب الوطن.
وتسابق الأهالى فى الدخول للجان التى فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لإجراء انتخابات الرئاسة 2018 التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المهندس موسى مصطفى موسى.
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الغربية 3 ملايين و224 ألفا و446 مواطنا يصوتون فى 786 لجنة فرعية تشرف عليها 14 لجنة عامة و701 مركزا انتخابيا.
أما عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية يبلغ 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاض تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.
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