صور.. رئيس "مدينة زفتى" يتفقد سير العملية الانتخابية

وأثنى بدر على وعى مواطنى المدينة التاريخية ووصف شعبها ومواطنيها بالشعب الواعى والمواطنين الناضجين، مؤكدًا على ثقته فى تحقيق زفتى لنسبة تاريخية فى الحضور.

وأكد بدر أن غدًا وبعد غد سيكونا نموذجًا يُحتزى به فى الوطنية والإخلاص لمصرنا الغالية، وراهن على أن سيدات مدينة زفتى سيكن نموذجا مشرفا، وسيضربن المثل فى الوطنية وحب الوطن.

وتسابق الأهالى فى الدخول للجان التى فتحت أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحا لإجراء انتخابات الرئاسة 2018 التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام المهندس موسى مصطفى موسى.