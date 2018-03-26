صور.. جابر نصار يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين







كتبت أسماء زيدان

أدلى جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، بصوته فى انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية، والتى يتنافس بها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى، وذلك بمدرسة النور للمكفوفين الكائنة بحى الدقى.

يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامه و 823 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.



جابر نصار يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (3)



جابر نصار يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (1)



جابر نصار يدلى بصوته فى مدرسة النور للمكفوفين (2)