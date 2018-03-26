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صور.. تضرر منزل يقيم فيه مصريين بالسعودية جراء شظايا الصواريخ الحوثية

الإثنين، 26 مارس 2018 10:44 ص
صور.. تضرر منزل يقيم فيه مصريين بالسعودية جراء شظايا الصواريخ الحوثية تضرر منزل يقيم فيه مصريين بالسعودية





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب ـ رويترز
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تضرر منزل يقيم فيه مصريين يعملون بالسعودية، جراء سقوط شظايا صاروخ باليستى اعترضه الدفاع الجوى السعودى، مساء أمس الأحد، وأدى إلى استشهاد مواطن مصرى وإصابة اثنين آخرين جراء الحادث .

وأبرزت وكالتى الانباء (رويترز) و(الفرنسية)، حجم الأضرار التى لحقت بالمنزل الذى سقطت عليه الشظايا، وتحطم جزء من سقف المنزل.

وكان المتحدث الإعلامى للدفاع المدنى السعودى، بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادى، أعلن أن مقيما استشهد وأصيب اثنين آخرين جميعهم من الجنسية المصرية، نتيجة لسقوط إحدى الشظايا على سكنهم.

 

أشخاص يشاهدون حجم الأضرار
أشخاص يشاهدون حجم الأضرار

 

تحطم محتويات المنزل جراء سقوط الشظايا
تحطم محتويات المنزل جراء سقوط الشظايا

 

تضرر منزل فى السعودية جراء صواريخ مليشيا الحوثى
تضرر منزل فى السعودية جراء صواريخ مليشيا الحوثى

 

تضرر منزل يقيم فيه مصريين بالسعودية
تضرر منزل يقيم فيه مصريين بالسعودية

 

جانب من الاضرار داخل المنزل الذى يعيش فيه مصريين
جانب من الاضرار داخل المنزل الذى يعيش فيه مصريين

 

جانب من الأضرار
جانب من الأضرار

 

شظايا الصاروخ تدمر جزء من سقف المنزل
شظايا الصاروخ تدمر جزء من سقف المنزل

 

 


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