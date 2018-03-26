صور.. الشرطة النسائية تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات للدخول للجان الاقتراع بأسيوط

صور.. الشرطة النسائية تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات للدخول للجان الاقتراع بأسيوطالإثنين، 26 مارس 2018 07:55 م
مساعدة الشرطة للناخبين
أسيوط - هيثم البدرى
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تواجدت الشرطة النسائية أمام لجان محافظة أسيوط وذلك لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة من خلال الكراسى المتحركة لسهولة التنقل وصولاً للجان الانتخابات .
وقالت إحدى السيدات إن الدور الذى تقوم بِه الشرطة النسائية مهم جدًا لمثل حالتها وأنها جاءت رغم مرضها للتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حفظ أمن البلاد.
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