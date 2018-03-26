video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 10:13 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الشرطة النسائية تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات للدخول للجان الاقتراع بأسيوط

الإثنين، 26 مارس 2018 07:55 م
صور.. الشرطة النسائية تساعد كبار السن وذوى الاحتياجات للدخول للجان الاقتراع بأسيوط مساعدة الشرطة للناخبين





أسيوط - هيثم البدرى
إضافة تعليق

تواجدت الشرطة النسائية أمام لجان محافظة أسيوط وذلك لمساعدة كبار السن وذوى الإعاقة من خلال الكراسى المتحركة لسهولة التنقل وصولاً للجان الانتخابات .


وقالت إحدى السيدات إن الدور الذى تقوم بِه الشرطة النسائية مهم جدًا لمثل حالتها وأنها جاءت رغم مرضها للتصويت لصالح الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حفظ أمن البلاد.

 

الشرطة النسائية تساعد كبار السن (1)
 

 

الشرطة النسائية تساعد كبار السن (2)
 

 

الشرطة النسائية تساعد كبار السن (3)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. الشرطة تساعد مواطنا من ذوى الاحتياجات لنقله إلى مقر لجنته بحلوان

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر

أخبار اسيوط

اخبار المحافظات




لا تفوتك
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

صور.. حملة موسى مصطفى موسى: لدينا 250 وكيلا و7210 مندوبين بجميع اللجان

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

الوطنية للانتخابات" توضح آخر تطورات عملية الانتخابية.. المتحدث باسم الهيئة: المحذوفون من القاعدة الانتخابية مليون و510 آلاف مواطن.. القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية الأعلى تصويتا.. وإعلان النتيجة 2أبريل

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

صور .."المصريون شداد وقت الأزمات".. طوابير الناخبين صفعة على وجه وسائل الإعلام الغربية المحرضة ضد مصر.. الإقبال الكثيف يكذب التقارير الإعلامية عن العزوف.. والانتخابات الرئاسية تمزج جميع فئات المجتمع فى جسد واحد

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

فيديو.. الجدة حكيمة 101 عام تشارك بالانتخابات على سرير الإسعاف بالأزبكية

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

أرسنال يعلن تجديد عقد محمد الننى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة