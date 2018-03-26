صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية







كتب: محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمرشح بانتخابات الرئاسة الجارية حاليًا للفوز بفترة رئاسية ثانية، مع أعضاء حملته، لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول للتصويت.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.



























































