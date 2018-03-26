video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 02:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية

الإثنين، 26 مارس 2018 12:59 م
صور.. السيسي يجتمع مع أعضاء حملته لمتابعة سير العملية الانتخابية السيسى يجتمع بأعضاء حملته الرئاسية





كتب: محمد الجالى
إضافة تعليق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى والمرشح بانتخابات الرئاسة الجارية حاليًا للفوز بفترة رئاسية ثانية، مع أعضاء حملته، لمتابعة سير العملية الانتخابية خلال اليوم الأول للتصويت.

ويذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبًا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.

السيسى-(1)
 

السيسى-(2)
 

السيسى-(3)
 

السيسى-(4)
 

السيسى-(5)
 

السيسى-(6)

السيسى-(7)
 

السيسى-(8)
 

السيسى-(9)
 

السيسى-(10)
 

السيسى-(11)
 
 
السيسى-(12)
 

السيسى-(13)
 

السيسى-(14)
 

السيسى-(15)
 
 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فى انتخابات الرئاسة 2018.. مسنة ترقص على أغنية يا حبيبتى يا مصر

عمائم الأزهر والقساوسة فى ملحمة وطنية جديدة.. "الهلال والصليب" أمام صناديق الاقتراع.. شيخ الأزهر يتصدر "الناخبين ويرفع إصبعه الملون بالحبر الفسفورى.. والبابا تواضروس: التأخر عن نداء الوطن خطيئة

وفد الاتحاد الأفريقى يشيد بالانتخابات ويتفقد لجان الإسكندرية دون ملاحظات

متحدث باسم الرئيس الفلبينى: الجماعات الحقوقية أدوات فى يد عصابات المخدرات

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

أخبار مصر




لا تفوتك
فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة