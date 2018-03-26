صور.. الحاجة سبيلة المتبرعة بثروتها لتحيا مصر تصوت فى الانتخابات بالدقهلية







الدقهلية شريف الديب

أدلت الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر ، بتصويتها فى الانتخابات الرئاسية، بمسقط رأسها بقرية ميت العامل التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية.

وحملت الحاجة سبيلة العلم المصرى وجلست أمام اللجنه لدعوه المواطنين للمشاركه فى الانتخابات الرئاسيه ، وطالبت الجميع بالتصويت من اجل مصر ومن أجل حياه أفضل الفتره القادمه.

يذكر انه يبلغ إجمالى عدد المقار الانتخابية على مستوى محافظة الدقهلية 983 لجنه فرعية، موزعه على 792 مقر انتخابى فى 21 مركزا، بينما يبلغ عدد من لهم حق الانتخاب بالمحافظة، 4 ملايين و957 ألف صوت، من أصل 6 ملاين ونصف نسمة.