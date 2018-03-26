video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 02:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. الحاجة سبيلة المتبرعة بثروتها لتحيا مصر تصوت فى الانتخابات بالدقهلية

الإثنين، 26 مارس 2018 01:26 م
صور.. الحاجة سبيلة المتبرعة بثروتها لتحيا مصر تصوت فى الانتخابات بالدقهلية الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر





الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق

أدلت الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر ، بتصويتها  فى الانتخابات الرئاسية، بمسقط رأسها بقرية ميت العامل التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية.
 
 
وحملت الحاجة سبيلة العلم المصرى وجلست أمام اللجنه لدعوه المواطنين للمشاركه فى الانتخابات الرئاسيه ، وطالبت الجميع بالتصويت من اجل مصر ومن أجل حياه أفضل الفتره القادمه.
 
 
يذكر انه يبلغ إجمالى عدد المقار الانتخابية على مستوى محافظة الدقهلية 983 لجنه فرعية، موزعه على 792 مقر انتخابى فى 21 مركزا، بينما يبلغ عدد من لهم حق الانتخاب بالمحافظة، 4 ملايين و957 ألف صوت، من أصل 6 ملاين ونصف نسمة.
 
 
 
 
الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر (1)
الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر 

الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر (2)
الحاجه سبيله المتبرعه بثروتها بالكامل إلى صندوق تحيا مصر 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الدقهلية يصوت فى لجنة الوافدين.. وغرفة العمليات لم تتلق شكاوى.. صور

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة 2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

اخبار مصر




لا تفوتك
فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

فيديو ..رئيس الوزراء: "مفيش أى حاجة هتخوف المصريين لا عمليات إرهابية ولا غيره"

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

صور.. البابا تواضروس: الامتناع عن دعم الوطن "خطيئة" وأثق فى المصريين

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

الرهان على الستات.. مشاركة السيدات بالانتخابات على رادار "القومى للمرأة".. لو واجهتك مشكلة خلال التصويت اتصلى بالخط الساخن 15115.. والمجلس يدفع بـ 300 متابع لتذليل العقبات.. مايا مرسى: أبهروا العالم من جديد

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

صور.. عمال مصر يصنعون المستحيل.. "اليوم السابع" يلتقى العاملين بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية.. خلية نحل فى سباق مع الزمن لإنجاز الأعمال.. العاملين:"حاسين بالفخر.. وكلنا هننزل انتخابات الرئاسة بلجنة المغتربين"

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

إيه علامات الجمال عند المرأة وإزاى تحافظى عليها مهما كبرتى

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

مران أخير للفراعنة اليوم فى لاتس جراند قبل مباراة اليونان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة