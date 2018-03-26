شراكة بين البنك الأهلى و"فيزا" و"آى فاينانس" لتعزيز مبدأ الشمول المالى







كتب – أحمد يعقوب

فى خطوة جديدة لتعزيز مبدأ الشمول المالى بدأ البنك الأهلى المصرى وفيزا وآى فاينانس شراكة إستراتيجية لتحويل جامعة حلوان إلى أول مجتمع لا نقدى فى مصر وذلك كأول مشروع غير مسبوق من نوعه لتصبح بذلك جامعة حلوان أول جامعة على مستوى الجمهورية تتحقق بها دعائم الشمول المالى من خلال إصدار البطاقات مسبقة الدفع وقبولها من خلال كافة القنوات الالكترونية المختلفة.

وتأتى تلك الشراكة من خلال قيام البنك الأهلى بإصدار بطاقات فيزا مسبقة الدفع لنحو100 ألف من طلاب جامعة حلوان وذلك بالتوازى مع تفعيل كافة خيارات قبول المدفوعات الرقمية سواء من خلال نقاط البيع المنتشرة فى الجامعة او عبر موقع البنك الذى يتيح للطلاب القيام بسداد مقابل مشترياتهم عبر الانترنت او استخدام الهواتف المحمولة للدفع باستخدام تطبيق NBE Pay M Visa ومن خلال تلك الحلول المتميزة ، يستطيع طلاب جامعة حلوان إتمام كافة معاملاتهم المالية اليكترونيا خاصة مع وجود شركة أى فاينانس المصرية التى توفر خدمات سداد المصروفات الكترونيا لكل الجامعات المصرية.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تحويل جامعة حلوان بالكامل الى مجتمع لا نقدى يعد نواة حقيقية على طريق تحقيق الشمول المالى فى الجامعات المصرية وهو المبدأ الذى يأتى اتساقا مع توجهات الدولة والمجلس القومى للمدفوعات لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية بشكل أكبرمن خلال الخدمات التى توفرها المؤسسات المالية بما يضمن زيادة الشفافية ويقلص الاقتصاد الموازى، كما يسهم هذا المشروع فى التوجه نحو قاعدة الطلاب والشباب ، الأمر الذى يلعب دورا رئيسيا فى تغيير عادات المجتمع الخاصة بأستخدام الأساليب التقليدية فى سداد معاملاتهم المالية وذلك بإتاحة خيارات الدفع المختلفة فى الجامعة بصورة شاملة ، حيث ان تغيير ثقافة الكاش فى المجتمع تتطلب تضافر جهود الشركاء وتوفير الحلول والمحفزات التى تساهم فى خلق بيئة مناسبة لتحقيق الشمول المالى ويعد إشارة قوية على إمكانية تحقيق ذلك وبحيث تكون البداية بالتجمعات الطلابية والشبابية التى تتسم بالإقبال على استخدام التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة وقدرتها على قيادة التغيير فى المجتمعات.

ومن جانبه أعرب طارق محفوظ المدير التنفيذى لفيزا مصر عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأهلى واى فاينانس لتطبيق هذا المشروع الذى يعد مثالا يحتذى لبداية حقيقية لتغيير ثقافة الكاش وفى مكان مهم مثل جامعة حلوان حيث تأتى هذه الأهمية من خلال التعامل مع الطلاب وتوفير خدمات مالية لهم بما سيسهم فى تعريفهم – فى هذه المرحلة العمرية – على فوائد الخدمات المالية وكيفية التعامل معها والسهولة والأمان المرتبطة بها حيث تعد تلك الشراكه بداية مبشرة تؤسس لانطلاقة أكبر فى مختلف الجامعات المصرية.

وأضاف المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة أى فاينانس أن هذا المشروع يعد خطوة حقيقية لتحقيق الشمول المالى والتوجه نحو الشباب المصرى لتعريفه بالخدمات المالية والمصرفية وخاصة فى الجامعات معربا عن ثقته أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير كبير لتغيير ثقافة المجتمع من خلال استهداف شريحة طلاب الجامعات ، على تكرار هذه التجربة فى عدد كبير من الجامعات المصرية حيث سيمكننا ذلك من قياس مدى تغير ثقافة الاعتماد على الكاش وسيمنحنا صورة واضحة عن استخدام خيارات الدفع الرقمى فى هذا القطاع المهم.