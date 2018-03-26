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شاهد.. إدلاء الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بصوته فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 09:10 م
شاهد.. إدلاء الرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بصوته فى انتخابات الرئاسة المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات





كتبت: هبة السيد
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أدلى المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات بصوته فى الانتخابات الرئاسية اليوم بلجنة طلعت حرب الابتدائية بالعجوزة.
 
ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة القاهرة 7 ملايين و409 آلاف و843 مواطنا يصوتون فى 1410 لجنة فرعية، تشرف عليها 44 لجنة عامة و 823 مركزا انتخابيا.
 
ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.

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