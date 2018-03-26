سينوبك توقع أول اتفاق لشراء النفط بسعر يستند لعقود شنغهاى الجديدة







رويترز

قال مسؤول كبير بشركة يونيبك، اليوم الاثنين، إن الذراع التجارية لسينوبك، أكبر شركة تكرير فى آسيا، وقعت اتفاقا مع شركة نفط غربية كبيرة لشراء خام من الشرق الأوسط بسعر يتحدد على أساس عقود نفط شنغهاى الآجلة الجديدة.

قال المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه بسبب سياسة الشركة، إن يونيبك آسيا التى مقرها هونج كونج ستشترى الخام المقرر تسليمه فى الصين لمدة عام بدءا من سبتمبر، وأحجم المصدر عن التعليق بخصوص الطرف الآخر الموقع معه الاتفاق أو حجم المشتريات.

وأضافت عدة مصادر فى السوق أنه تردد أن البائع هو شل انترناشونال ايسترن تريدنج، الذراع التجارية لرويال داتش شل، وإن كانت متحدثة باسم شل قد أحجمت عن التعليق.