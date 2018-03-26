سيدات بولاق ينشدن "قالوا إيه" خلال مشاركتهن فى انتخابات الرئاسة

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018، التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.

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ويُذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة يبلغ 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا، يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف