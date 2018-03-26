video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 26 مارس 2018 10:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

سيدات بولاق ينشدن "قالوا إيه" خلال مشاركتهن فى انتخابات الرئاسة

الإثنين، 26 مارس 2018 09:48 ص
سيدات بولاق ينشدن "قالوا إيه" خلال مشاركتهن فى انتخابات الرئاسة سيدة تدلى بصوتها فى الانتخابات الرئاسية





كتبت ياسمين يحيى
إضافة تعليق

شهدت لجنة مدرسة صفية زغلول إحدى لجان الانتخابات الرئاسية فى دائرة بولاق الدكرور، حشودا نسائية ضخمة، وسط ترديد نشيد الصاعقة المصرية "قالوا إيه؟" خلال الإدلاء بأصواتهن.
 

وانطلقت صباح اليوم الأحد الانتخابات الرئاسية 2018،  التى يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمرشح موسى مصطفى موسى، وتستقبل اللجان الفرعية على امتداد محافظات مصر 59 مليون ناخب تشملهم قاعدة بيانات الناخبين، من اليوم حتى الأربعاء المقبل، ومن المنتظر إعلان نتيجة الجولة الأولى الاثنين 2 أبريل.

ويُذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة يبلغ 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا، يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامة و567 مركزا انتخابيا، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت فى مصر 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية، تمثلها 367 لجنة عامة، بإشراف 18 ألف قاضٍ تقريبا، يعاونهم 110 آلاف موظف.

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. احتشاد المواطنين أمام لجان انتخابات الرئاسة مع بدء عملية التصويت

حشود المواطنين تتوافد على اللجان للتصويت بانتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية 2018

انتخابات الرئاسة

انتخابات الرئاسة2018

الانتخابات الرئاسية فى مصر

انتخابات الرئاسة المصرية 2018

الرئيس السيسى

أخبار مصر




لا تفوتك
"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

"الإفتاء": المشاركة فى انتخابات الرئاسة تردع المحرضين على تفتيت الدولة

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

فيديوجراف.. قبل ساعات من التصويت.. تعرف على خطوات الاقتراع بالانتخابات

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

رموز السياسة والإعلام بحفل السفارة السعودية احتفاءً بـ"أحمد قطان".. وزير الدولة للشئون الأفريقية بعد انتهاء عمله سفيرا بالقاهرة: لم أشعر بالخوف فى مصر لثقتى فى جيشها.. وتكريم الرئيس السيسى أفضل ما أختم به عملى

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

البرلمان يرفع القبعة للداخلية.. عضو دفاع البرلمان: تصفية مرتكبى حادث الإسكندرية رسالة طمأنة للمصريين للمشاركة فى الانتخابات.. محمد زين: تحية للشرطة ورجالها.. والعوضى: القضاء عليهم فى وقت قياسى يؤكد كفاءة الأمن

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة