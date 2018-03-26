روسيا: المعارضة المسلحة فى دوما السورية مستعدون لمغادرة المدينة







رويترز

أعلن الجيش الروسى، اليوم الاثنين، أن عناصر المعارضة المسلحة فى دوما السورية مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة، مشيرا إلى أن مسألة السماح لمقاتلي جيش الإسلام بمغادرة دوما يمكن البت فيها في المستقبل القريب.

من جانبها نفت جماعة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية السورية تقريرا روسيا بأن مقاتليها مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة دوما.