روسيا: المعارضة المسلحة فى دوما السورية مستعدون لمغادرة المدينة

روسيا: المعارضة المسلحة فى دوما السورية مستعدون لمغادرة المدينةالإثنين، 26 مارس 2018 11:21 ص
سوريا - أرشيفية
رويترز
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أعلن الجيش الروسى، اليوم الاثنين، أن عناصر المعارضة المسلحة فى دوما السورية مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة المدينة، مشيرا إلى أن مسألة السماح لمقاتلي جيش الإسلام بمغادرة دوما يمكن البت فيها في المستقبل القريب.
من جانبها نفت جماعة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية السورية تقريرا روسيا بأن مقاتليها مستعدون لإلقاء السلاح ومغادرة دوما.
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