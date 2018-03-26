رفض طعن المتهمين على أحكام الإعدام والمؤبد بالقضية "174"







كتبت أمنية الموجى

أكدت مصادر قانونية رفض محكمة الطعون العسكرية العليا مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من المتهمين بالقضية 174 عسكرية، والتى تضمنت أحكامها الإعدام شنقا لـ6 متهمين، والسجن المؤبد لـ12 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ6 آخرين، وبراءة 2 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة" .

يشار إلى أن المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، أصدرت حكمها فى 29 مايو 2016 بإعدام 8 متهمين من بينهم 6 حضوريا، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين، وبراءة 2 ، حيث اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

والمحكوم عليهم بالإعدام حضوريا هم كل من: "أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولي حسن، محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم، أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود" وغيابيا على كل من "عبد الله نور الدين إبراهيم، أحمد عبد الباسط محمد محمد".

وجاءت أحكام المؤبد بحق كل من: "خالد أحمد مصطفي الصغير، أحمد مجدي السيد ناجي، عمر محمد علي محمد إبراهيم، عبد الله كمال حسن مهدي، صهيب سعد محمد محمد، أحمد محمد سليمان إبراهيم، خالد جمال محمد أحمد عبد العزيز، مصطفي أحمد أمين أحمد عبد العزيز، حسن عبد الغفار السيد عبد الجواد، أحمد سعد إسماعيل أحمد الشيمي، عبد الرحيم مبروك الصاوي سعيد، إسلام عبد الستار جابر موسي".

والسجن ١٥ عاما بحق كل من: "إيهاب أيمن عبد اللطيف السيد ، عبد الله صبحي أبو القاسم حسين، هشام محمد السعيد عبد الخالق، عبد الرحمن أحمد محمد البيلي، محمد محسن محمود محمد، ياسر علي السيد إبراهيم"، وبراءة عصام حسانين موسي شحاته، أحمد عبد العزيز أحمد محمود.