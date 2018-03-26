رسالة من "قضايا الدولة" لمستشارى الهيئة بعد أول يوم من انتخابات الرئاسة







كتب أحمد إسماعيل

قال المستشار يسرى مدنى الامين العام المساعد لقضايا الدولة، إن المستشار حسين عبده خليل رئيس قضايا الدولة، بعث برسالة الى أبنائه مستشارى قضايا الدولة، بمناسبة إشرافهم على انتخابات رئاسة الجمهورية.

وأضاف أن نص الرسالة جاء فيها: زملائى الاجلاء أبنائى مستشارى قضايا الدولة الأجلاء يا من تحملون لواء الدفاع عن وطننا الأبى فى الداخل والخارج متسلحين بالعلم والأخلاق، تشاركون جنوده الأوفياء صون الارض وحفظ المال، ها قد ناداكم الوطن الابى مكلفا ومشرفا اياكم لتخطوا به ومعه هذه الخطوة المهمة فى تاريخه لاختيار رئيس الجمهورية فسابقوا ولبوا النداء وفقكم الله وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم، دمتم لمصر ودامت مصر لأبنائها أبية عظيمة شامخةً.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.