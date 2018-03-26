رئيس نادى القضاء يوجه الشكر للمستشارين المشرفين على الانتخابات الرئاسية







كتبت هدى أبو بكر

وجه رئيس نادى القضاة المستشار محمد عبد المحسن، تحيه لقضاة مصر الأجلاء الذين انتظموا فى لجانهم الانتخابيه لمباشرة واجبهم الوطنى بكل وقار ، والتزام ، كما وجه التحية لرجال القوات المسلحه والشرطه على التنظيم والانضباط وحسن التعاون مع الساده القضاه واستقبالهم بما يليق بمكانتهم .

وتتابع غرفة عمليات دار القضاء العالى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء العالى، وعضوية قيادات محكمة النقض، سير العملية الانتخابية الرئاسية لمتابعة القضاة من النقض والمكتب الفنى ونيابة النقض وسائر اللجان القضائية على مستوى الجمهورية، لتقديم الحلول والرد على الاستفسارات طوال فترة الاقتراع بالتنسيق مع الهيئة العليا للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

ويصل عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألفا و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.