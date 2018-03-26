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رئيس مجلس النواب: اليوم الوطن ينادى وعلى الجميع تلبية النداء

الإثنين، 26 مارس 2018 01:20 م
رئيس مجلس النواب: اليوم الوطن ينادى وعلى الجميع تلبية النداء على عبد العال





وائل ربيعى – سارة صلاح
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أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن البلاد مستقرة والمؤسسات الدستورية قوية وتعمل بكفاءة والإنجازات كبيرة على الأرض، موضحا أن هناك مشروعات عملاقة نُفذت والباقى فى الطريق للتنفيذ، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات توفرت لها كل الإمكانيات.

 

وأضاف عبد العال، عقب الإدلاء بصوته الانتخابى بلجنة 2 بالجامعة العمالية بمدينة نصر، أن اليوم يوم وطنى، وأن الوطن ينادى أبناءه وعلى كل المصريين تلبية النداء والنزول وممارسة حق الانتخاب، قائلا: "هذه دعوة تمثل رسالة للداخل والخارج أن مصر مستقرة والبلاد قوية تسير فى طريق النماء".

 

وتابع أن النواب كلهم يعملوا فى دوائرهم الانتخابية على مدار أكثر من شهر واليوم يتواجدون لحث المواطنين على النزول والمشاركة فى الانتخابات، مؤكدا أن مجلس النواب فى إجازة منذ 3 أسابيع والنواب طلبوا التواجد فى دوائرهم والمجلس كان لابد ان يفسح لهم الوقت لحث المواطنين من خلال المؤتمرات والندوات وتواصل النواب مع المواطنين بدوائرهم.


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