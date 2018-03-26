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الإثنين، 26 مارس 2018 03:03 م
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رئيس مجلس القضاء الأعلى يتابع سير الانتخابات الرئاسية بغرفة العمليات

الإثنين، 26 مارس 2018 02:20 م
رئيس مجلس القضاء الأعلى يتابع سير الانتخابات الرئاسية بغرفة العمليات انتخابات الرئاسة





كتبت هدى أبو بكر
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قال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض ومستشار الإعلام والعلاقات بالمحكمة إن غرفة العمليات بدار القضاء العالى برئاسة المستشار مجدى أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض وعضوية قيادات محكمة النقض تتابع سير العملية الانتخابية الرئاسية لمتابعة القضاة من النقض والمكتب الفنى ونيابة النقض وسائر اللجان القضائية على مستوى الجمهورية لتقديم الحلول.
 
كما يتم الرد على الاستفسارات ومتابعة سير العملية الانتخابية طوال فترة الاقتراع، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

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