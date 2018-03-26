رئيس مجلس الدولة يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم
كتب - أحمد عبد الهادى
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أدلى المستشار أحمد عبد العزيز أبو العزم رئيس مجلس الدولة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، صباح اليوم، وذلك بمقر لجنته الانتخابية داخل مدرسة ابن خلدون بمدينة بنها فى محافظة القليوبية .
وقال المستشار أحمد أبو العزم – فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط – إنه حرص على المشاركة فى العملية الانتخابية، إعمالا لحقه الدستورى والقانونى فى الانتخاب والاختيار، باعتبار أن المشاركة تساهم فى إرساء دعائم استقرار الوطن وترسيخ الديمقراطية كأساس لنظام الحكم.
ودعا رئيس مجلس الدولة، جموع المواطنين المصريين، من كافة أطياف المجتمع وشرائحه العمرية، إلى المشاركة الإيجابية والفاعلة فى الانتخابات الرئاسية، تأكيدا لإرادتهم الحرة فى الاختيار وصناعة مستقبل مصر واستمرار جهود التنمية والبناء.
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