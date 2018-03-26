رئيس مجلس الأمة الكويتى يدين الهجمات الصاروخية للحوثيين على السعودية







الكويت (أ ش أ)

بعث رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق على الغانم، برقية إلى نظيره السعودى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد ال الشيخ، أعرب فيها عن الادانة الشديدة للهجمات الصاروخية للحوثيين التى تعرضت لها المملكة العربية السعودية، ونجح الدفاع الجوى السعودى فى التصدى لها.

وأكد الغانم - فى برقيته - التضامن التام مع الشعب السعودي، معربا عن التأييد الكامل لكل الاجراءات التى تتخذها السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها.