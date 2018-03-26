رئيس لجنة بالبحيرة وقوة التأمين يفتتحون اللجنة بأداء النشيد الوطنى







كتبت- فتحية الديب

بدأ المستشار محمد أشرف البنا رئيس لجنة ربع شنديد بايتاى البارود بالبحيرة، فعاليات اليوم الأول من العملية الانتخابية، هو وقوة التأمين المرافقة بأداء النشيد الوطنى .

وشدد البنا، على الوقوف على مسافة واحدة من كلا المرشحين فى إطار من الممارسة الحرة والنزيهة، وعلى المواطن أن يكون سيد قراره وأن يؤدى واجبة الوطنى بالمشاركة فى العملية الانتخابية وعليه أن يختار من يمثله فى استكمال مسيرة البناء والتنمية. .

ووجه الشكر والتقدير للقوات المسلحة، معربًا عن اعتزازه بدورها الوطنى، مشيدًا بدور وزارة الداخلية وتنسيقها الكامل مع القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية ستستمر لمدة 3 أيام على مدار أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفًا و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجان فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.