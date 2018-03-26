رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان يدعو المصريين للمشاركة فى الانتخابات







كتب بهجت أبو ضيف

قال محمد على علاو رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان، أحد متابعى الانتخابات الرئاسية، أنه تفقد اليوم الاثنين عددا من اللجان الانتخابية بمصر الجديدة والتجمع الخامس، ولاحظ إقبالا جيدا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

ودعا علاو كافة أبناء الشعب المصرى بالنزول للمشاركة، والإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية، والتمتع بالحق الذى كفله لهم الدستور المصرى، للحفاظ على الوطن.

وذكر علاو أنه لاحظ أن الإقبال من الرجال أكثر من السيدات على المشاركة فى الانتخابات حتى الأن، مضيفا أنه يتابع باعتباره رئيس رابطة المعونة لحقوق الإنسان التقارير الخاصة بالانتخابات من كل المحافظات المصرية، عبر غرفة العمليات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث تم عقد شراكة مع المجلس لمتابعة الانتخابات خلال أيام التصويت الثلاثة التى تنتهى الأربعاء القادم.