رئيس جامعة حلوان يدلى بصوته فى انتخابات الرئاسة







كتب وائل ربيعى

أدلى الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بصوته فى الساعات الأولى من بداية ماراثون الانتخابات الرئاسيه 2018 بمقر اللجنة الانتخابية المسجل صوته بها بالعجوزة.

وأثنى نجم، على حسن سير العملية الانتخابية ونزاهتها، مؤكدا على ضرورة مشاركة جموع الشعب المصرى فى الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى، ليرى العالم أجمع ، لافتا إلى أن الشعب المصرى هو من يحدد مصيره ويرسم مستقبله بارادته الحره فى اختيار رئيسه.