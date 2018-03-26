رئيس جامعة القاهرة يدلى بصوته: اخترت طريق المشقة من أجل الوصول إلى النجوم (صور)







كتب: رامى ناجى _ هانى محمد _ حازم سعد تصوير: حسن محمد

أدلى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بصوته فى الانتخابات الرئاسية، بمدرسة مراكز شباب الشيخ زايد، بمدينة الشيخ زايد.

وقال رئيس جامعة القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الانتخابات الرئاسية الحالية حدث مهم فى تاريخ مصر، مشيرًا إلى أن معدل الأقبال فى زيادة مستمرة، مضيفًا: "اخترت طريق المشقة من أجل الوصول إلى النجوم".

وانطلق سباق الانتخابات الرئاسية داخل مصر، ويتنافس فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموسى مصطفى موسى عن حزب الغد، ومن المقرر أن تستمر حتى الأربعاء، وبدأ الاقتراع منالتاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ويتخلله راحة لمدة 60 دقيقة من الثالثة إلى الرابعة عصرًا.

ويبلغ عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عاة و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضى تقريبا يعاونهم 110 آلاف موظف.















