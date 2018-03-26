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رئيس بنك تنمية الصادرات: الإصلاح بدأ يؤتى ثماره والمشاركة بالانتخابات واجب

الإثنين، 26 مارس 2018 09:11 م
رئيس بنك تنمية الصادرات: الإصلاح بدأ يؤتى ثماره والمشاركة بالانتخابات واجب ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات





كتب - أحمد يعقوب
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قالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات، إن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى، وعلى كل مواطن ألا يتراخى أو يتقاعس عن آداء هذا الواجب.
 
وأضافت عقب إدلائها بصوتها فى الانتخابات الرئاسية اليوم الاثنين، مدرسة الشيخ زايد الثانوية بنات "لقد قطعنا شوطًا طويلًا على مدار السنوات الـ4 الماضية ويجب أن نستكمل المسيرة بخطوات ثابتة وواضحة خاصة وأن الاصلاح بدأ يؤتى ثماره، ما تم انجازه فى 4 سنوات يوازى فعليا ما يتم فى دول اخرى خلال 10 سنوات، لذلك من الضرورى المشاركة الفعالة لضمان استمرار المسيرة والتقدم.

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ميرفت سلطان

رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات

الانتخابات الرئاسية




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