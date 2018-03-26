رئيس الوطنية للانتخابات: حماية الوطن يقتضى منا عدم التخلى عن واجب الانتخاب







(أ ش أ)

دعا المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المواطنين المصريين فى كافة ربوع مصر، إلى الحرص على النزول والمشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية التى بدأت اليوم وتستمر على مدى 3 أيام متتالية.. مؤكدا أن بناء الوطن لن يكون إلا عبر إرادة شعبية وقوية تستنهض همم الجميع للمشاركة.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم - فى كلمة وجهها إلى المواطنين بمناسبة بدء أول أيام الانتخابات الرئاسية - أن استكمال منظومة الديمقراطية كأساس لنظام الحكم فى مصر، وبناء وتنمية البلاد، وحماية الوطن من الأخطار المحدقة به، يقتضى منا جميعا عدم التخلى عن واجب الانتخاب.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات من جانبها، حرصت على تذليل كافة العقبات وتوفير سبل الراحة الممكنة التى تعين المواطنين بكافة فئاتهم وطوائفهم وأعمارهم على المشاركة فى العملية الانتخابية بأقل قدر ممكن من المشقة.

واختتم المستشار لاشين إبراهيم رسالته إلى أبناء الشعب ..مؤكدا أن الناخبين وهم يتطلعون إلى مستقبل مشرق، وبلد قوي، ورخاء منتظر، لابد لهم أن ينفضوا من على كاهلهم غبار الكسل، وأن يتغلبوا على أية صعوبات، مهما بلغت، فى سبيل نهضة بلدهم، فهى تستحق منا جميعا أن نقف بجوارها.