رئيس الشركة العامة للجملة يدلى بصوته فى الهرم ويؤكد تحيا مصر بجيشها وشعبها







كتب مدحت وهبة

أدلى المهندس جمال الشرقاوى رئيس الشركة العامة الجملة احدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بصوته الانتخابى منذ قليل فى مقر اللجنة الانتخابية رقم 6 بمدرسة الفريق عزيز المصرى بالهرم .

وقال المهندس جمال الشرقاوى، إن المشاركة فى الانتخابات سيعمل على التصدى للأعداء والقضاء على الاٍرهاب وأن مشاركتة اليوم من أجل مستقبل افضل لمصر فى ظل ما تقوم به القوات المسلحة بدور كبير لحماية البلاد والحفاظ على حدودها وكذلك قيام الشرطة بتأمين البلاد من الداخل قائلا:" تحيا مصر ورئيسها تحيا مصر بجيشها وشعبها "

يذكر أن عدد الناخبين فى محافظة الجيزة 5 ملايين و257 ألفا و734 مواطنا يصوتون فى 983 لجنة فرعية، تشرف عليها 23 لجنة عامه و567 مركزا انتخابيا.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت بجميع أرجاء الجمهورية 59 مليونا و78 ألفاً و138 ناخبا يصوتون فى 13 ألف و706 لجنة فرعية تمثلها 367 لجنة عامة بإشراف 18 ألف قاضيا تقريبا يعاونهم 110 ألف موظف.