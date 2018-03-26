رئيس الحكومة اليمنية: مهاجمة ميليشيا الحوثى للسعودية يؤكد طبيعتها الإجرامية







(أ ش أ)

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، أن مهاجمة ميليشيا الحوثى للمدن السعودية المكتظة بالسكان بأكثر من صاروخ باليستي، يدل على الطبيعة الإجرامية لهذه العصابة.

وشدد بن دغر - فى تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى تويتر أوردتها قناة (العربية) الإخبارية - على أن ذلك لم يترك للحكومة الشرعية والتحالف العربى سوى خيار واحد فقط هو النصر على الميليشيات المدعومة من إيران.

وكان التحالف العربى قد أعلن فى وقت سابق أمس أن قوات الدفاع الجوى السعودية تمكنت من صد 7 صواريخ باليستية أطلقت باتجاه أراضى المملكة.